Жительнице украинского Северодонецка дали срок за посты ВКонтакте

07.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

Жительница Северодонецка осуждена к трем годам лишения свободы за посты в соцсети ВКонтакте, передаеть корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Луганской области.

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“Северодонецкий городской суд признал виновной местную жительницу в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110 УК Украины (умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, а также публичные призывы или распространение материалов с призывами к совершению таких действий)”, – говорится в сообщении.

“В течение 2014-2015 годов эта особа принимала активное участие в антиукраинских группах в социальной сети “Вконтакте”, где распространяла информацию с призывами к изменению границ территории Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, путем признания террористической организации “ЛНР” независимой республикой и вхождения части территории Украины в состав Российской Федерации.

Учитывая тот факт, что во время досудебного расследования подозреваемая полностью признала свою вину в совершении инкриминируемого ей уголовного преступления, искренне раскаялась, активно способствовала раскрытию преступления и изобличению других соучастников, между ней и прокурором было заключено соглашение о признании виновности.

Приговором Северодонецкого городского суда обвиняемой особе было назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года и применением специальной конфискации имущества”, – говорится в решении суда.