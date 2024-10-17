Живов назвал регионы РФ, на которые готовится отчаянная атака

Любовь Смирнова.  
17.10.2024 17:40
  (Мск) , Симферополь
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Запад, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина


Очередная «мирная инициатива» Зеленского закончится попыткой захвата Крыма, Приднестровья или Калининграда.

Такое мнение в эфире «Радио Крым» высказал политолог, автор Telegram-канала «Живов Z» Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Очередная «мирная инициатива» Зеленского закончится попыткой захвата Крыма, Приднестровья или Калининграда. Такое мнение в...

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«Каждый раз мы наблюдаем одну и ту же стратегию: когда противнику нужна передышка, он со всех своих «утюгов» включает мелодию «Украина готова сдаться, Украина готова к переговорам». Так было и перед Курской операцией – по всем каналам, все западные СМИ, западные лидеры говорили: готовы сесть за стол переговоров и обсудить условия России…

Чем закончилось, мы знаем. Думаю, они взяли паузу, чтобы понять, как сконструировать дальнейшие атаки по России, чтобы мы на них не ответили. Они сейчас изучают этот вопрос, в котором добавилось участие Северной Кореи, которая может сыграть определённую роль в СВО. Им (Западу) нужно понять, как все сконструировать так, чтобы в ответ их не стёрли в порошок. Они думают, и пока они думают, водят вокруг нас хороводы, связанные с мирными переговорами», – указал эксперт.

Он напомнил, что американский штаб во главе ВСУ ещё летом поставил задачу Киеву отказаться от оборонительных действий, которые медленно ведут к поражению, и выбрать стратегию нападения на российские регионы, чтобы понудить Москву к переговорам на удобных Западу условиях. После этого была Курская операция, и несмотря на ее провал, ВСУ явно готовят ещё что-то.

«Список регионов, на которые могут напасть ВСУ понятен – Крым, Приднестровье, Калининградская область. И во-вторую очередь Брянская и Белгородская области. Но там у них тоже шансов нет. Они зайдут и потеряются в Брянских лесах, а в Белгородскую область дальше границы не пройти – там очень хорошо организована оборона, и много крупных городов перед границей, которые выступают узлами обороны. Вряд ли их там ждёт какой-то успех.

Соответственно, остаётся только сильно рисковать с Крымом, Приднестровьем и Калининградом», – заключил Живов.

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