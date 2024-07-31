Жрут, как не в себя: Макрона раскритиковали за разорительный для бюджета ужин с английским королем

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Европейская версия издания Politico пишет, что роскошный ужин для короля Великобритании Карла III стоимостью около 475 000 евро помог в прошлом году привести к рекордно высокому дефициту бюджета Елисейского дворца во Франции — резиденции президента Эммануэля Макрона.

Любовь Франции к широким жестам и роскошным обедам в полной мере проявилась на страницах ежегодной аудиторской проверки бюджета Елисейского дворца, опубликованной в понедельник Счетной палатой — высшим контрольным органом Франции.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Расходы Елисейского дворца, включающие расходы, связанные с дипломатическими и президентскими обязанностями президента, а также административными расходами, персоналом, безопасностью и управлением имуществом, достигли колоссальной суммы в 125 миллионов евро, в результате чего бухгалтерский баланс оказался в минусе на 8,3 миллиона евро.

Среди основных факторов дефицита бюджета были два роскошных государственных ужина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и королем Карлом III.

В сентябре прошлого года Макрон принимал главу британского государства в Версале, исторической резиденции французской монархии, на звездном пиру, на котором присутствовало не менее 160 приглашенных, включая солиста группы Rolling Stones Мика Джаггера и британского актера Хью Гранта.

Ужин, во время которого гости наслаждались голубым лобстером и розовыми макарунами, обошелся французскому президентству примерно в 475 000 евро, включая более 165 000 евро на кейтеринг и более 40 000 евро на вино (включая бутылку Château Mouton Rothschild 2004 года) и другие напитки.

Сторонние кейтеринговые компании и декораторы привели к резкому росту расходов на приемы, проводимые за пределами Елисейского дворца, как это было в случае с Карлом III и Нарендрой Моди , которого приветствовали в Лувре и которому сам Макрон показал некоторые из шедевров самого посещаемого музея Франции. Общая стоимость: более 400 000 евро.

Тем не менее, Счетная палата Франции признала некоторые усилия по экономии средств, подчеркнув бережливость Елисейского дворца при проведении «коктейлей менее чем на 100 человек» — мероприятий, во время которых обычно отдается предпочтение внутреннему кухонному персоналу дворца, а не внешним подрядчикам.

Счетная палата также раскритиковала французское президентство за его неэффективные навыки планирования поездок, указав на потерю более €830 000, вызванную отменой 12, по-видимому, невозвратных поездок. Одна только запланированная, но впоследствии отмененная поездка в Германию в июле 2023 года привела к потере почти €500 000, в основном из-за транспортных расходов и расходов на проживание.

Комментируя суммы, о которых шла речь после публикации отчета, Елисейский дворец заявил: «Франция поддерживает тесные дипломатические отношения со многими странами, которые организуют аналогичные мероприятия, когда принимают главу государства».