Журналист рассказал, чего украинцы ждут от Зеленского

12.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Украинский избиратель ждет от избранного президента прежде всего справедливости, в том понимании, которое вкладывают в это слово рядовые украинцы, включая накащание проворовавшихся чиновников из окружения Петра Порошенко, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом написал на своей страничке в соцсети популярный киевский блогер, главред интернет-издания Капитал Вячеслав Чечило.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Что избиратель ждет от Зеленского? Если спросить столичного офисного жителя, то он расскажет что-то про реформы и реальную евроинтеграцию. Жители Юго-Востока, в свою очередь, захотят окончания войны и нормализации отношений с РФ. Кто-то еще что-то еще.

Желания избирателя как бы понятны. Многие вполне здравые. Но бросаться выполнять их не нужно. И даже не потому, что эти желания часто противоречат друг другу или неосуществимы. А потому, что глубоко в душе вовсе не реформ, не евроинтеграции и не дружбы с Россией хочет избиратель.

Избиратель прежде всего хочет Справедливости. Соответствия деяния и воздаяния, соответствия прав и обязанностей, труда и вознаграждения, заслуг и их признания, преступления и наказания. Соответствия роли различных социальных слоев, групп и индивидов в жизни общества и их социального положения в нем. Ну и как часть этой справедливости – посильных коммунальных тарифов. Все!

Если Зеленский даст людям хотя бы надежду на эту справедливость, конкурентов в политике у него не будет. Независимо от того, какое место страна будет занимать в Doing Business и с какими праздниками он будет нас поздравлять”, – написал журналист.