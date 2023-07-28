Журналистика отчаяния: иноагенты из «Дождя» гадают на Путина на таро

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Вынужденный скитаться по Европе телеканал-иноагент «Дождь» обращается за информацией уже к гадателям на картах таро. Соблюдая правила «качественной журналистики», либеральный телеканал обратился к двум источникам: в России и на Украине. Их данные разошлись.

Россиянин иноагент Антон Суворкин с сожалением признал, что на здоровье президента РФ Владимира Путин выпадают «великолепные» карты, передает корреспондент «ПолитНавгатора».

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«Конечно, здоровье Путина. Хороший был расклад. Конечно, огромное количество людей обвинили, что мы куплены Кремлем. Удивительно положительные карты кидались. Лично для меня было большое разочарование», – сказал Суворкин.

Его коллега из Украины Анна Атаманова придерживается противоположного мнения.

«Мне кажется, что у него проблемы с кровью, что скрывают очень. У него ослабленное здоровье, но он держится. Он подпитывается энергией магической. Ему помогают маги. Такая магия как шаманизм. Это очень ощущается», – сказала Атаманова, покачав над фото Путина кулоном на цепочке.

Также шарлатанка предсказала «бой на территории воды» и «много смертей в Крыму». Между тем «Дождь» собирается продолжить свое «расследование».