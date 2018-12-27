Журналисты выиграли суд у крупного застройщика – вице-премьера Крыма

27.12.2018, Севастополь, Галина Шершнева

Вице-премьер правительства Крыма Евгений Кабанов, ранее владевший крупнейшей строительной компанией на полуострове «Интерстрой», проиграл апелляцию к московскому изданию «Ридус», которое он обвинял в оскорблении своих чести и достоинства.

Об этом сообщает издание «Ридус».

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«Развернув на полуострове активную строительную деятельность, Кабанов долгое время пользовался отсутствием генплана застройки. Расследование «Ридуса» настолько не понравилось Кабанову, что тот подал в суд на редакцию. Личный моральный ущерб депутат-застройщик оценил в один миллион рублей, а репутацию связанной с ним компании «Интерстрой» — в два раза дороже. Суд тогда встал на сторону «Ридуса», что Кабанова категорически не устроило: девелопер подал апелляцию, однако снова познал горечь поражения — на сей раз уже в статусе вице-премьера Крыма. Затянувшаяся судебная история «Ридуса» и Кабанова закончилась», – сообщает издание.

Отметим, что это не единственный процесс против независимой прессы, затеянный Кабановым. Издание «Федерал Пресс» поддалось давлению, заключило мировую и удалило критический материал со своего сайта. Зато крымский блогер Александр Юрьев не пожелал идти наперекор совести.

«Две недели адвокаты вице-премьера ходили за мной с просьбой подписать соглашение. Даже предлагали внести пункт о неразглашении, чтобы я в глазах крымского общества не был опозорен. Вчера я дал согласие подписать соглашение. Но с двумя пунктами. Во-первых, вице-премьер должен публично извиниться за свои действия перед крымчанами. А, во-вторых, квартиры в доме, построенном в Приморском парке, раздать многодетным семьям. В противном случае я буду судиться в Крыму и Москве с Кабановым», – написал Юрьев на своей странице в «Фейсбуке».

После этого вице-премьер увеличил сумму иска до 100 тысяч рублей.

«Для меня оскорбительно, что вице-премьер Крыма оценивает своё достоинство и честь в 100 тысяч рублей. Я предлагаю Вам специально публично округлить все свои требования до миллиона, так как я и впредь буду о Вас писать и, во избежание затягивания судебного процесса, предлагаю сумму увеличить и подать сразу… Жаль, что дуэли отменены. Но если судить по жалобам, сдаётся мне, милостивый государь, Вы бы отказались…», – написал Юрьев.

Блогера поддержал коллега Александр Горный.

«Предлагаю даже не опротестовывать, а собрать 100000₽ и привезти в Совмин, удовлетворив товарища…. Можем накинуть им с учётом Нового Года еШо тысяч двадцать на шампанское и девочек…», – написал Горный в «Фейсбуке».