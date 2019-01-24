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Жуткое ДТП с участием «Скорой» в Крыму попало на видео
В Симферополе легковой автомобиль не пропустил карету «Скорой помощи» на перекрестке улиц Толстого и Киевской. В результате ДТП автомобиль медиков перевернулся, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
На видео, опубликованном в соцсетях, видно, что «скорая» двигалась по улице Киевской на красный сигнал светофора, но с включенными проблесковыми маяками. Ее не пропустил черный «Опель», который ехал по ул. Толстого. Водитель «скорой» попытался маневрировать, чтобы избежать ДТП, но скорость иномарки не позволила этого сделать. Как сообщают очевидцы произошедшего, ДТП обошлось без жертв.
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Метки: авария, симферополь
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