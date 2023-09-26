Зима будет тяжелой. Вся надежда на Бога и природу – украинский эксперт

Анатолий Лапин.  
26.09.2023 15:49
  (Мск) , Киев
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Дзен, Украина, Энергетика


Украину ждет тяжелая зима, надеяться приходится только на чудо.

Об этом в интервью журналисту пропагандисту Александру Шелесту заявил киевский экономический эксперт Алексей Кущ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украину ждет тяжелая зима, надеяться приходится только на чудо. Об этом в интервью журналисту...

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По словам Куща, ситуация в украинской энергетике такова, что в случае затяжной холодной зимы она «сложится» даже без ударов ВС РФ.

«Главный союзник нашей энергосистемы на ближайшую зиму – это господь Бог. Мы в очередной раз держимся исключительно на слепой вере, на иррациональном ожидании чуда. Если будет теплая зима, то, в принципе, энергосистема выдержит.

Если зима будет холодная, а холодная – это значит -20 и ниже в течение недели и больше, в таком случае энергосистема может лечь даже без российских ракетных ударов – вот, в чем проблема. Она сейчас держится на тонком, а где тонко, там и рвется. Поэтому – очередное упование на благоприятный климатический график», – заявил Кущ.

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