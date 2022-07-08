Хитрый Путин ждет, когда на Россию нападет НАТО, чтобы обьявить себя жертвой агрессии – украинский эксперт

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Новости Украины

Россия не пойдет на открытый конфликт в отношении Латвии и Литвы из-за блокады Калининграда, но будет делать все возможное, чтобы спровоцировать НАТО на нападение и вообще на любую агрессию в свою сторону.

Такое мнение высказал украинский военный эксперт Олег Жданов в интервью киевскому изданию УНН.

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«Есть угроза (для НАТО – ред.) только в плане провокационных действий и политических угроз (…) Россия будет провоцировать НАТО. Они тоже на Альянс первыми не пойдут, потому что сами понимают разницу между вооруженными силами России и НАТО. Спровоцировать на первый выстрел, чтобы затем обвинить Альянс в агрессивности – вот в этом смысле да – это основная стратегия РФ. Я даже не сомневаюсь в том, что Россия способна подготовить что-то на границе: будут ездить танки вдоль пограничных столбиков, стрелять во все стороны и провоцировать, чтобы НАТО как-то ответило каким-либо агрессивным действием. А Соловьев со Скабеевой будут сидеть с камерой в кустах, чтобы это снять и сразу же презентовать это на Совбезе ООН. Мол, смотрите, НАТО совершило агрессивные действия против России, но Россия открыта для переговоров», – рассуждает Жданов, ретранслируя видение украинской пропаганды.

Украинский пропагандист посетовал, что если НАТО «поддастся на российские провокации», то Путин может «превратиться из агрессора в жертву и вернуться на мировой политический Олимп».

«После таких провокаций все может перевернуться с ног на голову, а Путин вернется на Олимп мировой политики, потому что переговоры уже нужно будет проводить не с Киевом, а со всем миром. Вот чего добивается Путин. Его стратегия – спровоцировать и сразу же сдаться в плен, сесть за стол переговоров, потому что это не он напал, а якобы на него», – утверждает Жданов.