Подпишись на рассылку
18.05.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Белоруссия, Дзен, Конфликт, Кризис, майдан, Общество, Оппозиция, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Украина
Просмотров:

«Змагары» требуют от Киева ввести санкции против Белоруссии

Новости УкраиныВведение Киевом санкций против товаров, которые поступают на Украину из Белоруссии, может нанести сокрушительный...

Введение Киевом санкций против товаров, которые поступают на Украину из Белоруссии, может нанести сокрушительный удар по «лукашенковско-путинской банде».

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил лидер белорусского движения «Разам», нацист и отпетый русофоб Вячеслав Сивчик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Украина – это та страна, которая может этот вопрос начать решать, потому что от этого зависит, сможем ли мы остановить эту политику террора и репрессий, которые мы видели. Ну и второе, я полностью поддерживаю то, что в этих условиях террора, они весьма массовые, потому что, минимум, 50 тысяч белорусов уже прошли разные незаконные задержания, аресты, а может быть их уже и больше.

И этот вал репрессий не окончится, поэтому в этих условиях введение санкций против товаров, которые поступают на Украину из Белоруссии, являются отдельным вопросом, который может заставить сегодняшнюю лукашенковско-путинскую банду отступить.

Потому что очень большие деньги они получают за нефтепродукты. Поэтому, когда этот вопрос будет поставлен, всё-таки, появится надежда на то, что остановится эта волна репрессий в Белоруссии», – предложил Сивчик.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Апрель  
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31 

  • Subscribe2




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть