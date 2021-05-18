«Змагары» требуют от Киева ввести санкции против Белоруссии

18.05.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Введение Киевом санкций против товаров, которые поступают на Украину из Белоруссии, может нанести сокрушительный удар по «лукашенковско-путинской банде».

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил лидер белорусского движения «Разам», нацист и отпетый русофоб Вячеслав Сивчик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Украина – это та страна, которая может этот вопрос начать решать, потому что от этого зависит, сможем ли мы остановить эту политику террора и репрессий, которые мы видели. Ну и второе, я полностью поддерживаю то, что в этих условиях террора, они весьма массовые, потому что, минимум, 50 тысяч белорусов уже прошли разные незаконные задержания, аресты, а может быть их уже и больше.

И этот вал репрессий не окончится, поэтому в этих условиях введение санкций против товаров, которые поступают на Украину из Белоруссии, являются отдельным вопросом, который может заставить сегодняшнюю лукашенковско-путинскую банду отступить.

Потому что очень большие деньги они получают за нефтепродукты. Поэтому, когда этот вопрос будет поставлен, всё-таки, появится надежда на то, что остановится эта волна репрессий в Белоруссии», – предложил Сивчик.