Знак: На встрече Путина и Байдена поставили глобус с российской Аляской

16.06.2021, Москва, Максим Карпенко

На встрече в швейцарской Женеве между президентами США Джо Байденом и России Владимиром Путиным поставили старинный глобус, на котором США имеют площадь в два раза меньшую, чем сейчас, а территория российского государства простирается от Варшавы и Хельсинки до Аляски.

На это в эфире интернет-канала «Соловьев Live» обратил внимание шеф-редактор берлинского бюро ВГТРК Михаил Антонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Путин и Байден, напомним, встречаются на территории женевской виллы La Grange, построенной в 1660 году.

«Отличная библиотека, замечательное собрание, там очень много книг 15-16 века, относящихся к периоду Реформации церковной… Очень интересный глобус, обратите внимание, глобус 1833-го года. Что это говорит? Это говорит о том, что Соединенные Штаты на этом глобусе в два раза меньше, Аляска – это русская Америка и единое пространство от Варшавы и Хельсинки до Владивостока. Интересный глобус очень», – сказал Антонов.

«Очень надеюсь, что Джо Байден сегодня случайно не вернет Путину Аляску в ходе саммита», — уже заявила член палаты представителей США Лорен Боберт.