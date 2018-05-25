25.05.2018, Одесса, Игорь Плисюк

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Знаковое убийство в Одессе: возьмет ли губернатор убийцу на поруки?

Знаете, молодой человек, меня вовсе не поразила вчерашняя ночная новость о том, что гопник-активист Серожа Стерненко кого-то зарезал. Скорее, проняла до мозга костей жуткая, нечеловеческая жестокость того, как это все произошло. Ведь «активист-патриот» убил не какого-нибудь враждебного «сепара и ватника», но — форменным образом, распотрошил живьём бойца 25 мобильно-десантной дивизии ВСУ, «славной» действиями на Донбассе! Проще говоря, свой люто и безжалостно угробил своего же! А после — преспокойно делал «стрим» на фоне еще живого, корчащегося в судорогах смертной боли, человека.

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Полагаю, вы уже прочли наше сообщение об этом кровавом происшествии, а потому — не стану снова пересказывать первоначальную версию этого столкновения. Тем паче — в ней, судя по всем реальным данным, сплошная ложь струсившего Стерненко. Итак…

Вчера, примерно в 23 часа, Стерненко, возвращавшийся домой вместе со своей сожительницей, возле дома на Сегедской, где он снимает квартиру, у него возник конфликт с двумя незнакомцами. Если верить Стерненко, те напали на него с холодным оружием и угрозами… А вот дальше — возникает целая куча вопросов: если и впрямь, активист-патриот оборонялся при помощи ножа, то почему, нанеся колотые и резаные ранения обоим «агрессорам» , он бросился в погоню за одним из них, и — зверски зарезал того, догнав и буквально, сделав ему «харакири»?! А второй, – тоже получил ранение. Причем, судя по всему, озверевший «патриот» полосовал обоих не раз и не два, явно желая убить! Это ли называется «самообороной»?! Или — все обстояло несколько по-иному? И где же ножи да шашки нападавших?

Ведь та версия, которую я сейчас привел вам как раз и была озвучена в омерзительно циничном стриме, который вела на фоне умирающего человека сожительница убийцы. И…, поняв, что этим он, в сущности, сам себе уже заготовил срок, наш «активист» быстренько затер свои первые показания. Но — что написано в Сети, то не вырубишь и топором.

«Нападавший», на фоне коего вся эта мерзость и снималась, вскоре умер, не получив никакой помощи. «Пострадавшего» Серожу увезли в больницу, где ему штопали порез на руке. полученный в ходе драки, наверняка — от его же ножа. Похоже, увлекшись процессом «возмездия», тот прорезался своим же клинком, не снабженный предохранительной гардой.

А уже в середине ночи второй участник конфликта сам сдался полиции. Как выяснилось — и он был ранен озверевшим экс-правосеком… И ни у него, ни у убитого, который оказался военнослужащим 25-й бригады, ни у его товарища, тоже, бывшего солдата, никакого оружия не было найдено!

Что говорить, даже наша привыкшая привычно прогибаться под обнаглевших от безнаказанности подонков-экстремистов, полиция, оказалась в патовой ситуации. Ведь здесь, судя по всему, произошел банальный уличный конфликт между боящимся собственной тени, и одновременно — по-шакальи, наглым Стерненко, и – …не менее агрессивными «героями АТО». Вот только, у тех не было ни оружия, ни желания убивать…Может, просто закурить попросили.

В итоге же — трое детей убитого Ивана Кузнецова остались без отца.

И любопытно мне лишь одно: как украинская уродливая система сыска и суда выкарабкается из этой абсолютно безвыходной ситуации. Формально, против Стерненко уже возбуждено дело по трем статьям Уголовного Кодекса, одна из которых — предумышленное убийство. И все, на что он может надеяться – это переквалификация оной на «превышение необходимой самообороны».

Но — за заведомого негодяя и неоднократного правонарушителя уже вступились и националисты, и — нардеп от Радикальной партии Ляшко, собирающийся взять убийцу-психопата на поруки… Полагаю, адекватный ответ поступит и от товарищей убитого…

И еще одно. Мне крайне интересно будет услышать мнение одесского губернатора Максима Степанова, который совсем недавно внес залог за Стерненко, выпустив этого безбашенного шакала на волю Ведь на его гибкой совести сегодня появилось трое сирот.