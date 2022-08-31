«Знал о нападении РФ и сокращал оборонный заказ»: Зеленского проклинают с трибуны Рады

Новости Украины

Будучи прекрасно осведомлённой о неизбежном начале полномасштабных боестолкновений с РФ, киевская власть занималась лишь тем, что вступала в склоки с оппонентами, сокращая оборонный заказ и практически уничтожив всю ракетную программу Украины.

Об этом на заседании Верховной рады заявил бывший участник карательной операции против республик Донбасса, депутат от партии «Голос» Андрей Шараськин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Думаю, не открою вам новость о том, что парламент уже давно потерял свою субъектность, о том, что монобольшинство вместе с офисом – один организм, о том, что обслуживать чьи-то «хотелки» – это, пожалуй, более актуально, о том, что оппозиция не имеет ни одного слова, кроме как выступления, но их мнения не учитываются. Но здесь все гораздо хуже. Оказывается, с удивлением, как и многие украинцы в Украине и не на Украине, также наши зарубежные коллеги и партнеры, узнал, что с 2019 года мы, оказывается, готовились к отпору агрессии. В то время, когда сокращали оборонный заказ, в то время, когда практически закрыли ракетную программу. Оказывается, мы так готовились к обороне нашей страны. Уже говорил с этой трибуны о том, что информационно-психологические операции против своей страны запрещены. Вы можете это делать, но вы будете за это отвечать», – возмущался депутат.

Он припомнил действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому его откровения о том, что тот прекрасно знал о начале СВО на Украине вплоть до дат.

«И вишенка на торте: оказывается, где-то на седьмой день после начала вторжения только, когда офис понял, что ему может быть безопасно в Киеве, он вернулся и начал уничтожать своих политических оппонентов. Вишенка на торте– это сейчас открытое уголовное дело за оборону аэропорта (Жуляны) «Киев» против генерала Кривоноса. Уголовное дело! Друзья, не за охрану, а за оборону! Я хотел бы напомнить, что это разные вещи – охранять какое-то имущество и оборонять свою страну!», – негодовал националист.