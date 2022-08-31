«Знал о нападении РФ и сокращал оборонный заказ»: Зеленского проклинают с трибуны Рады

31.08.2022  12:18 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
Просмотров: 395
 
Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Будучи прекрасно осведомлённой о неизбежном начале полномасштабных боестолкновений с РФ, киевская власть занималась лишь тем, что вступала в склоки с оппонентами, сокращая оборонный заказ и практически уничтожив всю ракетную программу Украины.

Об этом на заседании Верховной рады заявил бывший участник карательной операции против республик Донбасса, депутат от партии «Голос» Андрей Шараськин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Будучи прекрасно осведомлённой о неизбежном начале полномасштабных боестолкновений с РФ, киевская власть занималась лишь...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Думаю, не открою вам новость о том, что парламент уже давно потерял свою субъектность, о том, что монобольшинство вместе с офисом – один организм, о том, что обслуживать чьи-то «хотелки» – это, пожалуй, более актуально, о том, что оппозиция не имеет ни одного слова, кроме как выступления, но их мнения не учитываются.

Но здесь все гораздо хуже. Оказывается, с удивлением, как и многие украинцы в Украине и не на Украине, также наши зарубежные коллеги и партнеры, узнал, что с 2019 года мы, оказывается, готовились к отпору агрессии. В то время, когда сокращали оборонный заказ, в то время, когда практически закрыли ракетную программу. Оказывается, мы так готовились к обороне нашей страны.

Уже говорил с этой трибуны о том, что информационно-психологические операции против своей страны запрещены. Вы можете это делать, но вы будете за это отвечать», – возмущался депутат.

Он припомнил действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому его откровения о том, что тот прекрасно знал о начале СВО на Украине вплоть до дат.

«И вишенка на торте: оказывается, где-то на седьмой день после начала вторжения только, когда офис понял, что ему может быть безопасно в Киеве, он вернулся и начал уничтожать своих политических оппонентов. Вишенка на торте– это сейчас открытое уголовное дело за оборону аэропорта (Жуляны) «Киев» против генерала Кривоноса.

Уголовное дело! Друзья, не за охрану, а за оборону! Я хотел бы напомнить, что это разные вещи – охранять какое-то имущество и оборонять свою страну!», – негодовал националист.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть