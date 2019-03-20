Выборы
//exit;
20.03.2019
 
Культура, Политика, Скандал, Сюжет дня, Украина, Цензура
Просмотров:

Знаменитый певец собирается засудить Украину

Популярный итальянский певец Аль Бано принял решение подать иск в Европейский суд по правам человека (ЕCПЧ) за включение его имени в список лиц, “представляющих угрозу национальной безопасности Украины”.

Об этом, пишет “Российская газета”, сообщает итальянский канал TGCom.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Вычеркните меня из “черного списка”, – призвал артист, призвавший общественность не относиться к действиям украинских властей сквозь пальцы.

По словам певца, итальянский МИД должен немедленно вмешаться в эту ситуацию и по дипломатическим каналам добиться исключения его имени из “черного списка”. В противном случае Аль Бано обещает дойти до ЕСПЧ и взыскать с украинских властей денежную компенсацию за причиненный моральный ущерб и удар, нанесенный по его деловой репутации.

“Аль Бано – гражданин мира и имеет полное право ездить в Украину”, – подтвердил намерения певца его адвокат Кристиано Магалетти, который обратился к представителям прессы с призывом не иронизировать, а отнестись к этой новости со здоровой долей ярости, ведь всеми любимый певец, который является символом итальянкой песни в мире, стал жертвой чудовищной несправедливости.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296


Все новости за сегодня
  • Март 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть