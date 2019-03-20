Знаменитый певец собирается засудить Украину

20.03.2019

Популярный итальянский певец Аль Бано принял решение подать иск в Европейский суд по правам человека (ЕCПЧ) за включение его имени в список лиц, “представляющих угрозу национальной безопасности Украины”.

Об этом, пишет “Российская газета”, сообщает итальянский канал TGCom.

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“Вычеркните меня из “черного списка”, – призвал артист, призвавший общественность не относиться к действиям украинских властей сквозь пальцы.

По словам певца, итальянский МИД должен немедленно вмешаться в эту ситуацию и по дипломатическим каналам добиться исключения его имени из “черного списка”. В противном случае Аль Бано обещает дойти до ЕСПЧ и взыскать с украинских властей денежную компенсацию за причиненный моральный ущерб и удар, нанесенный по его деловой репутации.

“Аль Бано – гражданин мира и имеет полное право ездить в Украину”, – подтвердил намерения певца его адвокат Кристиано Магалетти, который обратился к представителям прессы с призывом не иронизировать, а отнестись к этой новости со здоровой долей ярости, ведь всеми любимый певец, который является символом итальянкой песни в мире, стал жертвой чудовищной несправедливости.