Знаменитый севастопольский монумент «Штык и парус» дожил до реставрации

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У обелиска городу-герою Севастополю, более известного как монумент «Штык и парус», новые сроки реконструкции.

Поручение президента РФ привести памятник со звездой города-героя в порядок было дано еще в 2017 году, но выполнение переносилось несколько лет, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уже в этом году начинаем реставрацию, – заверил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. – Проект включает в себя реставрацию самого Обелиска, подпорной стены с барельефами и благоустройство смотровой площадки. Обелиск – объект культурного наследия регионального значения. Реставрация монумента будет у меня на особом контроле».

Отвечать за реставрационные работы будет департамент городского хозяйства. Его глава Евгений Горлов сообщил, что реставрационные работы займут год.

«Проект вышел из экспертизы, есть все заключения специализированных служб, в том числе и Севнаследия, определена организация, у которой есть лицензия на проведение всех видов работ», – заверил Горлов.

Подрядчиком выступает «Севпроектмонтаж». Эта фирма оскандалилась при реконструкции сквера на проспекте Октябрьской революции – фигура скульптуры девушки «Сидящая на скамье» точь-в-точь повторяет скульптуру «Отдыхающая» в парке Пятигорска авторства московского скульптора Равиля Юсупова. Оскорбленный автор подал в суд за использование его скульптуры без согласия.

К слову, реконструкцию сквера финансировало правительство Москвы. Обновление обелиска «Штык и парус» тоже пройдет на столичные деньги, и последняя озвученная сумма составляет без малого 280 миллионов рублей. За эти деньги предстоит не только реставрировать сам монумент, но и подъездные пути к нему и видовую площадку. Но ее полностью перекрывает терраса комплекса «Хрустальный Resort & Spa 4», за снос которой правительство Севастополя не первый год борется в суде.

Ни обращения в прокуратуру, ни решения комиссий о сносе незаконной надстройки не помогли открыть панораму с видовой площадки памятника, ни саму композицию, которую по задумке должны были видеть все заходящие в Севастопольскую бухту суда.

Обелиск «Городу-герою Севастополю» или как его называют севастопольцы «Штык и парус» открыли 3 ноября 1977 года.

8 мая 1965 года Президиум Верховного Совета СССР постановил вручить городу орден Ленина и медаль «Золотая звезда». На тот момент Севастополь уже был городом-героем (с 1 мая 1945 года), постановление подтвердило этот статус. В честь этого на мысе Хрустальный открыли обелиск.