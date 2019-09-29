Зрада в тылу: Львов заговорил по-русски

29.09.2019, Львов, Владимир Гладков

Пока «свидомые» украинизировали Киев и Юго-Восток Украины, обнаружилось, что полным ходом идёт русификация Львова.

Об этом в эфире львовского канала «НТА» рассказал одиозный шоумен-русофоб Антон Мухарский, известный также под псевдонимом Орест Лютый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пока мы болтаем о ласковой украинизации востока и юга, Львов русифицируется полным ходом. Такого количества русского языка я здесь никогда не слышал. Друзья-львовяне, что думаете?» – процитировала ведущая запись гостя студии в «Facebook», отметив, что местные эту проблему видят, но говорят о ней только по кухням.

«Что думаем, сказать цензурно непросто, но последние годы это просто насилие, и писк изнасилования галицкого говора, который, может, не всем нравится, но, тем не менее, в городе тотальная русификация, как бы с этим не боролись.

Почему Львов – Галицкий Пьемонт, где сохраняются культурные традиции Украины, так поддаётся русификации, когда Центральная Украина с этим пытается бороться?» – спросила журналистка

«Начну с конкретного примера: сегодня в ресторанчике девушка, которая общается с нами по-украински, с поляками по-польски, с англичанами по-английски, вдруг переходит (видно, что за столиком сидит украинская девушка, по-украински говорит по телефону, и официантка слышит), но почему-то, подходя к ней, она переходит на русский. То есть, это феномен, который я сейчас наблюдаю и в киевских ресторанах, и, возможно, где-то в Виннице. Официанты, которые между собой общаются по-украински, почему-то к клиентам обращаются по-русски», – пожаловался Мухарский.

«Это люди лет до тридцати. Я вижу в этом наши профуканные, упущенные возможности украинизации поколения, рождённого уже в вильной Украине… Безусловно, это влияние российского медиа продукта и русской попсы, шансона, блатняка и так далее – культуры, она как вирусно-капельным путём передаётся.

Это осознанный или неосознанный комплекс неполноценности, что все городские говорят по-русски, и это диффузное явление, которое стало появляться зонально, потому что, действительно, во Львове стало намного больше…Мне бросается в глаза, что люди в магазинах, на кассе, в сфере обслуживания всё чаще обращаются ко мне почему-то по-русски, ещё я его на улице слушают. Но – о диффузном явлении: в Киеве появилось больше украинского языка», – рассказал шоумен.