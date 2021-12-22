Зрелища вместо хлеба: режим Санду усиливает репрессии против неугодных

В Молдове продолжаются преследования оппозиционных политиков. Экс-президент Молдовы Игорь Додон получил вызов в генпрокуратуру для дачи показаний по уголовному делу АО «Энергоком» о закупке электроэнергии в 2008-2009 годах, когда он занимал пост министра экономики в правительстве Молдовы. По версии следствия, которую активно внедряли журналисты и эксперты, близкие к Санду и прозападным НПО, правительство якобы внедрило преступную схему по необоснованному повышению тарифа на электроэнергию, при этом разницу участники схемы клали в свои карманы.

Игорь Додон заявил, что готов явиться в генпрокуратуру, как только получит повестку. По его словам, тема «Энергокома» за 13 лет достаточно изучена, и там нет ничего сомнительного и компрометирующего в отношении него. Экс-президент отметил, что подобные попытки что-либо выжать из данного дела предпринимались и во время существования предыдущих прозападных правительств, и во время диктатуры олигарха Влада Плахотнюка.

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«Эта тема так же бессмысленна, как и обвинение в том, что я якобы незаконно занимал должность президента Шахматной федерации одновременно с должностью главы государства. Всё, однако, расставлено по своим местам, всё было по закону», – написал Додон в своём телеграм-канале.

Экс-глава государства назвал эту тему «дымовой завесой», используемой властью для отвлечения внимания от провалов режима, роста цен и тарифов, антидемократических выборов в Бельцах и падения рейтинга правящей партии.

«Птенцы гнезда Сороса», дорвавшиеся до власти в Молдове, очень быстро перешли к политическим репрессиям в отношении лидеров оппозиции и не устраивающих их людей. Первой жертвой оказался генеральный прокурор Александр Стояногло, который отказывался возбуждать уголовные дела против Додона и других лидеров оппозиции. Его арестовали после обвинения в адрес экс-главы Антикоррупционной прокуратуры Виорела Мораря в том, что он передавал следственную информацию бывшему главе миссии Евросоюза в Молдове Петеру Михалко и представителям НПО, являвшимся консультантами партии «Действие и солидарность».

Стояногло был арестован за 15 минут до своего очередного брифинга, на котором намеревался огласить ещё ряд обвинений. Впоследствии генпрокурора поместили под домашний арест, а затем под судебный контроль. При этом ему запрещено выступать перед СМИ и посещать генпрокуратуру, даже с целью знакомства с материалами дела.

Затем началось давление на оппозиционную партию под руководством беглого бизнесмена, бывшего мэра города Оргеев Илана Шора, проживающего в настоящее время в Израиле. Ему вынесен обвинительный приговор по «краже века» из банковской системы страны, но его дело рассматривается в Апелляционной палате. Шор, являющийся депутатом нынешнего парламента, голосами парламентского большинства был лишен депутатской неприкосновенности. Другой депутат от партии «Шор» Марина Таубер, победившая в первом туре выборов мэра города Бельцы с результатом в 48%, была снята с электоральной гонки. Министр юстиции Сергей Литвиненко в интервью одного из телеканалов заявил, что в настоящее время изучаются возможности для запрета партии «Шор». Кстати, бывший министр юстиции, а ныне депутат от правящей партии «Действие и солидарность» Олеся Стамате выступила против запрета партии, поскольку, по её словам, это создаст опасный прецедент.

Уголовные преследования коснулись и ещё ряда бывших и нынешних политиков и бизнесменов. Открыто новое уголовное дело в отношении беглого олигарха Влада Плахотнюка, объявлены в розыск бизнесмен Вячеслав Платон, бывший замглавы генерального инспектората полиции Георгий Кавкалюк, казначей Плахотнюка Константин Ботнарь, заведено уголовное дело против депутата парламента от разных партий Сергея Сырбу, ныне входящего в партию «Шор».

При этом, как ни странно, Санду и её команда не спешат расследовать преступную деятельность экс-премьер-министров Влада Филата и Юрия Лянкэ (которые были их однопартийцами по Либерально-демократической партии, сменившей вывеску на «Действие и солидарность»), Кирилла Габурича, чью кандидатуру на должность премьер-министра она поддержала своим голосом. Ну, а глава Национального банка Молдовы Октавиан Армашу, непосредственно вовлечённый в схему о краже суммы, эквивалентной миллиарду евро, из банковской системы страны, вообще неприкасаемый: ему оказывают полную поддержку все послы западных стран.

Параллельно власти готовят зачистку информационного поля страны. Новый состав Координационного совета по телерадиовещанию сформирован из людей, лояльных правящей партии. По словам президента Майи Санду, новый КСТР «разберётся» с российскими и оппозиционными телеканалами, занимающимися «пропагандой» (то есть критикующими власть). Одиозный депутат-русофоб Оазу Нантой заявил, что падение рейтинга власти и правящей партии обусловлено тем, что «оппозиция контролирует несколько важных медийных ресурсов».

Режим Санду усиливает репрессии именно в настоящее время по двум причинам. Во-первых, прозападные марионетки рассчитывают встроиться в общий антироссийский ансамбль восточноевропейских подпевал на фоне резкого обострения конфликта между Россией и Западом. И во-вторых, не имея возможности дать народу хлеб, правящий режим рассчитывает компенсировать его обильным числом зрелищ.

Стремительно теряя популярность, режим пытается лишить неугодных права голоса и запугать сомневающихся. Однако, срывая с себя маску и переходя к откровенно тоталитарным методам воздействия на инакомыслящих, Санду и её подручные рискуют вызвать обратный эффект: их поддержка внутри Молдовы рискует упасть до нуля. В электоральном активе команды молдавских соросят останется только диаспора в странах Европы, которая давно не живёт проблемами страны.