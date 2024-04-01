«Зря не нагнетают» – Астана рекомендует согражданам покинуть юг Украины

Посольство Казахстана на Украине рекомендовало своим гражданам покинуть территорию Харьковской и Одесской областей.

Об это сказано в пресс-служде диппредставительства, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Украинский телеведущий Виталий Дикий уверен, что это неспроста.

«Думаю, они зря атмосферу не нагнетаю. Они понимают, в какой ситуации находятся те области, о которых они пишут, и призывают соотечественников покинуть области, которые могут находиться под каким-то эскалационным ударом. Поэтому, действуют на упреждение, и призывают людей выехать в другие страны или вернуться домой. Чтобы, если пойдёт негативное развитие ситуации в тех областях, они не пострадали», – сказал Дикий на канале «PolitБюро».