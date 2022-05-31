Зять Ельцина ушел из Кремля. Эксперты ждут масштабных кадровых чисток

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Валентин Юмашев, зять бывшего российского президента Бориса Ельцина, в прошлом месяце оставил свою должность советника Владимира Путина. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника.

Так, один из источников, Людмила Телень, первый заместитель исполнительного директора центра Бориса Ельцина, фонда, в котором Юмашев является членом попечительского совета, сообщила агентству, что в апреле Юмашев отказался от должности советника в Кремле.

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На вопрос, почему он ушел, она ответила: «Это была его инициатива».

Другой источник на условиях анонимности также подтвердил, что Юмашев в апреле перестал быть советником президента.

При Ельцине, который был президентом России с 1991 по 1999 год, Юмашев был советником в Кремле, а затем главой президентской администрации. Он женат на дочери Ельцина Татьяне. С тех пор Юмашев считается одним из теневых длббистов “Семьи” Ельцина в российских верхах.

Напомним, в марте, после начала СВО на Украине, Анатолий Чубайс оставил пост специального представителя Владимира Путина по связям с международными организациями и уехал из России за границу.

Уход Юмашева комментируют и в соцсетях.

«Пошли, пошли водоразделы. Валентин Юмашев уволился с должности советника Президента Путина. Пишут, что это после отъезда Чубайса за границу, а я бы сказал, что Чубайс был менеджером, а Юмашев – стратегом и проводником политики остатков Семьи. Что это означает? Мы увидим обновление по многим кадровым линиям после падения восточной группировки ВСУ на Донбассе. И если для этого потребуется преследование сопротивляющихся, то и это будет. Масштаб событий аналогичен тем, что происходили в 2004 году и позже в отношении ЮКОСа», – считает российский политтехнолог Марат Баширов.

«Восемь лет подряд высшее руководство России кормили дезой, рассчитывая на то, что до войны дело не дойдет, а “Минск” все спишет, и очень понемногу их имена перестают быть секретом. Не все, конечно, но некоторые, – а это уже много. Кто-то из известных сбежал, кто-то необратимо выпал из фавора, кто-то спасен только абсолютной незаменимостью в некоторых узкоспецифических вопросах, а еще чья-то судьба под серьезным вопросом», – пишет проживающий в Испании блогер и политконсультант Лев Вершинин, описывая пертурбации в российских верхах после начала СВО.

«Обязательства перед покойным Ельциным признаны исполненными. Дальше Семью ждет политическая эмиграция и экспроприация оставшихся в России активов. Будущее “Ельцин-центра” – под большим вопросом», – уверен обозреватель радио “Комсомольская правда” Сергей Мардан.