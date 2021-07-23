«Зюганов отрекся от Грудинина» – политолог

23.07.2021, Москва, Елена Острякова

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов не планирует выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах в России в 2024 году.

Об этом он заявил в интервью телеканалe RTVI, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нет. Успокойтесь. У нас выросла прекрасная плеяда молодых, энергичных, талантливых: и Афонин, и Новиков, и Калашников, и Клычков, и Локоть. Это вопрос партии и коалиции, это не мой вопрос. У нас в левопатриотическом блоке 56 организаций, они сейчас сформировали команду 570 человек. Мы из этой команды предложим правительство национальных интересов народного доверия. Это правительство должно предложить вариант проведения реформ. Под эту команду будут определять, кто пойдет кандидатом в президенты», – сказал Зюганов.

Либеральный политолог Станислав Белковский отмечает, что лидер КПРФ не назвал в числе преемников бизнесмена Павла Грудина. Он выдвигался от партии на выборах 2018 года, и был подвержен жесткой критике СМИ за якобы имевшие место махинации.

«Геннадий Зюганов отрёкся от Павла Грудинина. Поскольку не хочет раздражать администрацию президента РФ. Впрочем, при определенных обстоятельствах, главное из которых – кремлёвское давление, КПРФ поддержит Захара Прилепина как «единого кандидата народно-патриотических сил» на президентских выборах-2024. Компартия с 1996 года демонстрирует, что ей нужна не власть, а хорошие отношения с «чужим и чуждым» Кремлём. «Мы обязательно придём к власти, если власть закажет нам пропуск», – написал Белковский в своем телеграм-канале.

Об уходе Геннадия Зюганова с поста председателя Центрального исполнительного комитета КПРФ в октябре этого года заявлял первый секретарь КПРФ по Хабаровскому краю Петр Перевезенцев. Недавно эту информацию подтвердил политолог Николай Платошкин, поддерживающий коммунистов. Он сказал, что радикальность перемен в партийном руководстве будет зависеть от результата КПРФ на парламентских выборах.

На лидерство в КПРФ претендует лидер московской организации, симпатизирующий блогеру-уголовнику Алексею Навальному, Валерий Рашкин. В апреле СМИ опубликовали видео, на котором он с бывшим губернатором Иркутской области Сергеем Левченко обсуждает планы по смене руководства в КПРФ и хочет помешать продвижению Юрия Афонина, которого поддерживает Зюганов.