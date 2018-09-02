Зюганов призвал Россию решительно ответить на убийство Захарченко

02.09.2018, Москва, Елена Острякова

Власти России должны ответить на убийство лидера ДНР Александра Захарченко, иначе доверие к ним народа будет подорвано.

Об этом лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил сегодня на многотысячном митинге в Москве.

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«Доверие будет подорвано, если мы в ответ на жуткий и страшный теракт с убийством Александра Захарченко не ответим сильной волей и необходимыми мерами. Мы десять раз предлагали и президенту, и законодателям в Думе признать Донецкую и Луганскую республики. Мы приняли решение по Южной Осетии и Абхазии, и там прекратились террор и насилие. Если мы примем решение по Донбассу, уверяю вас, все быстро прекратится. Нам надо проявить волю», – сказал Зюганов.

Сегодняшний митинг в Москве собрался в знак протеста против пенсионной реформы.