24.01.2018, Киев, Семен Дорошенко

3 670 просмотров

Аэропорт «Жуляны» решили переименовать в честь белоэмигранта и русского националиста

Аэропорт «Киев» (Жуляны) планируют переименовать в честь авиаконструктора Игоря Сикорского, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Соответствующий проект решения был согласован на сегодняшнем заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам культуры, туризма и информационной политики, сообщает сайт Киевсовета.

Сообщается, что коллектив аэропорта поддержал решение о переименовании, а обсуждение этого вопроса длилось на сайте исполнительного органа два месяца. Также отмечается, что альтернативных предложений относительно других названий или замечаний не поступило. Соответствующий проект решения должна также рассмотреть постоянная комиссия Киевсовета по вопросам самоуправления, региональных и международных связей.

Напомним, в августе 2016 года Киевскому политехническому институту присвоили имя Игоря Сикорского. Позже этот вариант стал одним из трех, которые рассматривали для переименования аэропорта «Борисполь». Тогда же активно проталкивали идею присвоить аэропорту «Борисполь» имя гетмана Войска Запорожского Ивана Мазепы. Но аэропорт так и не удалось переименовать из-за несогласия его коллектива вносить в название какие-либо изменения.

Отметим, что украинские националисты почему-то решили поднять на щит русского националиста, белоэмигранта и сторонника единой и неделимой России Сикорского обьявив его «великим украинцем». Между тем, русский национализм и верность царскому самодержавию были присущи не только Сикорскому-сыну, но также и его отцу — известному киевскому профессору, черносотенцу, члену «Союза русского народа» и известному антисемиту, выступавшему в качестве эксперта со стороны обвинения в печально известном «деле Бейлиса».