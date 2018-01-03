 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
03.01.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Киев, Колониальная демократия, Коррупция, Общество, Политика, США, Украина

Американский посол рассказала, что нужно Украине


Посол США в Киеве Мари Йованович считает, что Украине следует подтвердить свою приверженность борьбе с коррупцией, в том числе посредством создания Антикоррупционного суда, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом она заявила в статье для киевского издания «Новое время».

«Чтобы Украина достигла успеха, ее лидеры должны вновь подтвердить свою приверженность искоренению коррупции. Это означает создание Антикоррупционного суда с высоким стандартом честности на основе мнения Венецианской комиссии, предоставление НАБУ и САП инструментов и необходимой независимости для выполнения своих задач, реформирование НАПК, чтобы оно реализовывало свой мандат по предотвращению коррупции, а не давило на антикоррупционных реформаторов», — написала посол.

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