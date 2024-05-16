В Евросоюзе возрастают проблемы с экономкой и безработицей местного населения, и поэтому антиукраинский тренд среди политиков стран ЕС набирает популярность.

Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил болгарский политик, экс-кандидат в президенты страны Пламен Пасков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Германии появилось то, что с начала XX века не слышали, а именно – безработица. А если идет безработица для местных, нам тогда эти украинцы нужны? Нет. У нас и так вообще-то много проблем.

Украинцы нужны тогда, когда вот местное стареющее население, которое не воспроизводится, которое заражено специфической либеральной идеологией, оно не может справиться даже с простым механическим воспроизводством народа, налогоплательщика своего же. В Европе с кадрами тоже катастрофа, страшная катастрофа», – сказал Пасков.