В Европе набирает популярность антиукраинская ксенофобия – болгарский политик
В Евросоюзе возрастают проблемы с экономкой и безработицей местного населения, и поэтому антиукраинский тренд среди политиков стран ЕС набирает популярность.
Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил болгарский политик, экс-кандидат в президенты страны Пламен Пасков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В Германии появилось то, что с начала XX века не слышали, а именно – безработица. А если идет безработица для местных, нам тогда эти украинцы нужны? Нет. У нас и так вообще-то много проблем.
Украинцы нужны тогда, когда вот местное стареющее население, которое не воспроизводится, которое заражено специфической либеральной идеологией, оно не может справиться даже с простым механическим воспроизводством народа, налогоплательщика своего же. В Европе с кадрами тоже катастрофа, страшная катастрофа», – сказал Пасков.
«Американцы им сказали, что надо отправлять их обратно на Украину. А сейчас идут выборы в Европарламент, и любая партия в Европе, которая будет вести себя ксенофобски по отношению к украинцам, она имеет побольше шансов отправить своих представителей в Европарламент», – добавил болгарский политик.
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