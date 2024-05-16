В Европе набирает популярность антиукраинская ксенофобия – болгарский политик

Вадим Москаленко.  
16.05.2024 19:29
  (Мск) , Киев
Просмотров: 548
 
Дзен, ЕС, Миграция, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Экономика коллапса


В Евросоюзе возрастают проблемы с экономкой и безработицей местного населения, и поэтому антиукраинский тренд среди политиков стран ЕС набирает популярность.

Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил болгарский политик, экс-кандидат в президенты страны Пламен Пасков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В Евросоюзе возрастают проблемы с экономкой и безработицей местного населения, и поэтому антиукраинский тренд...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«В Германии появилось то, что с начала XX века не слышали, а именно – безработица. А если идет безработица для местных, нам тогда эти украинцы нужны? Нет. У нас и так вообще-то много проблем.

Украинцы нужны тогда, когда вот местное стареющее население, которое не воспроизводится, которое заражено специфической либеральной идеологией, оно не может справиться даже с простым механическим воспроизводством народа, налогоплательщика своего же. В Европе с кадрами тоже катастрофа, страшная катастрофа», – сказал Пасков.

«Американцы им сказали, что надо отправлять их обратно на Украину. А сейчас идут выборы в Европарламент, и любая партия в Европе, которая будет вести себя ксенофобски по отношению к украинцам, она имеет побольше шансов отправить своих представителей в Европарламент», – добавил болгарский политик.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть