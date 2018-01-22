22.01.2018, Донецк, Николай Кузнецов

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Басурин: обстрел автобуса в Донбассе – это провокация с целью срыва визита замглавы ОБСЕ

Обстрел автобуса с мирными жителями вёлся с украинской стороны военнослужащими 93-й омбр. Цель данной провокации – сорвать запланированный на завтра приезд замглавы наблюдательной миссии ОБСЕ Александра Хуга в Донецк.

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Об этом сегодня на брифинге рассказал заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Такими действиями Украина в очередной раз подчёркивает, что является террористическим государством.

Все её действия, в любой сфере, будь то смена правительства, урегулирование конфликтов, издание законопроектов – все они проводятся в традициях террористических организаций.

Мы не исключаем, что вчерашний обстрел автобуса под Еленовкой был произведён военнослужащими 93-й отдельной механизированной бригады, прибывшими недавно на передовую и занявших позиции совместно с 28-й бригадой в районе населённого пункта Докучаевск», – сообщил он.

Заместитель командующего оперативным командованием ДНР отметил, что сейчас в украинских СМИ развернулась целая компания по обвинению в обстреле автобуса с гражданскими лицами ВС ДНР.

«При этом, исследуя поведение украинского военно-политического руководства, мы можем утверждать, что сейчас во всех СМИ Украины будут приводиться заведомо лживые доказательства о причастности к обстрелу автобуса военнослужащих ВС ДНР, как это было год назад при обстреле КПВВ «Майорск».

Кроме этого, есть косвенные подтверждения того, что данная провокация имеет прямое отношение к приезду заместителя Главы СММ Хуга в Донбасс», – подытожил он.