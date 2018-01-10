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10.01.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Закарпатье, Общество, Спецслужбы, Статистика, Транспорт, Украина, Финансы

Бюджет Закарпатья разбогател за счет пьяных водителей на 7 миллионов гривен


На нетрезвых водителей, которых обнаружили в прошлом году работники групп реагирования патрульной полиции в Закарпатской области, судами наложено штрафов на общую сумму более 7 млн гривен, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Закарпатской области.

Всего в течение 2017 полиция задокументировала 1371 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

«Лидировали в прошлом году по количеству выявленных полицией пьяных водителей Хустский (181), Иршавский (147) и Мукачевский (143) районы. В прошлом году суды рассмотрели 846 соответствующих административных дел.

Всего на нетрезвых водителей было наложено штрафных санкций на общую сумму 7 млн 119 тыс. 600 гривен с лишением права управления транспортным средством сроком на 1 год. Из них 5 млн 187 тыс. 400 гривен правонарушители уплатили в добровольном порядке», — рассказала пресс-секретарь Нацполиции в Закарпатской области Татьяна Щеголева.

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