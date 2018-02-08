08.02.2018, Донецк, Александр Гусар

1 326 просмотров

Герои не умирают! В Донецке почтили память «Гиви», погибшего ровно год назад в результате теракта

Сегодня в Донецке прошло траурное мероприятие, посвящённое годовщине со дня гибели легендарного командира донецкого ополчения Михаила Толстых, известного всему Донбассу под позывным «Гиви», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Отметим, что командир батальона «Сомали» Михаил Толстых погиб ровно год назад в результате теракта, организованного украинскими спецслужбами. Его подразделение принимало участие в обороне Славянска, в боях за Иловайск, в штурме Донецкого аэропорта и многих других сражениях гражданской войны на Юго-Востоке Украины. Сегодня к нему на могилу почтить память пришли его родственники, сослуживцы, руководители Республики и простые граждане ДНР, для которых Гиви стал символом сопротивления украинскому нацизму.

Присутствовавший на траурной церемонии Глава Республики Александр Захарченко высказался предельно кратко:

«Я считаю, что сегодня говорить не надо ничего, а надо просто делать. Всё было раньше сказано. Потерю не вернёшь, но он всегда с нами».

Один из сослуживцев Михаила Толстых заместитель командира механизированной роты гвардии старший лейтенант Андрей Николюк, вспоминая своего командира, поблагодарил его родителей:

«В первую очередь, я хочу сказать: «Спасибо» родителям нашего командира, за то, что они воспитали настоящего мужчину. Спасибо вам за то, что я имел честь воевать под командованием вашего сына. Никогда не забуду ни его подвиги, ни то, что он для нас сделал. Мы будем хранить это, пока мы существуем и существует наш батальон, и никогда не перестанем делать то, чему он нас научил».