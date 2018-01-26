26.01.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Гройсман в Тернополе пообещал рост поголовья и прорыв в аграрной сфере уже в этом году

Кабинет министров Украины одобрил и начал внедрение ряда решений, которые должны сделать 2018 годом качественного прорыва в аграрном секторе.

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Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи с коллективом одного из перерабатывающих предприятий Тернопольской области, передает корреспондент «ПолитНавигатора» со ссылкой на Урядовый портал.

«В этом году мы будем иметь инструменты для качественного прорыва в агросфере. Причем решения уже приняты», — отметил Гройсман.

«Да будет в этом году. Это даст возможность быстро наращивать поголовье, объемы производства. Интерес есть. Задача — поднимать экономику и создавать новые предприятия. Это касается всех сфер. К примеру, сегодня мы большое внимание уделяем также строительству дорог. Но говорим о том, что главная задача — не просто строить дороги, а строить Украину», — подытожил Гройсман.