01.03.2018, Москва, Николай Кузнецов
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Донбасс, Крым, Связь

Крым готов передать Донбассу оборудование для мобильной связи


Крым готов передать Донбассу оборудование для обеспечения работы мобильной связи. Об этом сегодня в Совете Федерации во время заседания комитета поддержки жителей Юго-Востока рассказал сенатор Сергей Цеков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас в Крыму проводилась модернизация оборудования мобильной связи, после которой  у нас осталось устаревшее оборудование, которое мы можем предоставить ЛДНР для налаживания связи в республиках», − сказал он.

Спикер парламента ДНР Денис Пушили сообщил, что специалисты Донбасса и Крыма уже взаимодействуют.

«Что касается оборудования по Крыму, я в курсе данной ситуации, специалисты взаимодействуют. Да, есть ряд технических сложностей, но всё в процессе», — сказал Пушилин

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