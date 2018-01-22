22.01.2018, Киев, Ольга Козаченко

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Москва наносит удар по одному из главных пропагандистов войны в Донбассе

Украинская компания «Интерпайп» Виктора Пинчука может получить антидемпинговую пошлину в размере 34,22% при поставках цельнокатаных колес в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), сообщает «Коммерсант». На конкурента пожаловались российские Evraz и ОМК.

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«Департамент защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) насчитал 34,22% демпинговой маржи «Интерпайпу» Виктора Пинчука при продажах цельнокатаных колес (ЦКК) в ЕАЭС в 2016 году. Решение о введении пошлины должно быть принято в течение полутора месяцев. На «Интерпайп» приходится более 99% импорта колес в ЕАЭС. Расследование проводилось по заявлению Выксунского метзавода (ВМЗ, мощность 850 тыс. колес в год), входящего в ОМК Анатолия Седых, и Нижнетагильского меткомбината (НТМК, 550 тыс. колес) Evraz Романа Абрамовича и партнеров. На них в 2013–2016 годах приходилось 97% выпуска колес в ЕАЭС, еще 3% было у казахского «Проммашкомплекта». Жалоба подана в декабре 2016 года, заявители настаивают на увеличении пошлины для «Интерпайпа» с 4,75% до 51%», — отмечается в публикации.

Источник издания среди металлургов РФ говорит, что с 2013 по 2016 год «Интерпайп» увеличил долю рынка с 10% до 24% за счет демпинга, а российские игроки до конца 2016 года сдерживали цены, несмотря на рост себестоимости и инвестиций в модернизацию.

В ассоциации «Русская сталь», объединяющей металлургов РФ, заявили, что поддерживают меры «устранения недобросовестной конкуренции, которую “Интерпайп” на протяжении многих лет применяет как на рынке ЕАЭС, так и на рынках третьих стран, например в США и ЕС».

Напомним, что собственник компании «Интертайп» Виктор Пинчук — зять экс-президента Украины Леонида Кучмы. Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», Пинчука, которому принадлежит ряд украинских телеканалов, назвали одним из главных пропагандистов войны в Донбассе.