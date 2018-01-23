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На Украине подсчитали: вместе с ЛНР и ДНР «нас 42 миллиона»
На Украине численность населения по оценке на 1 декабря 2017 года составляет 42 403 027 человек, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Такие данные обнародовала Государственная служба статистика Украины.
Среди регионов наибольшее количество населения насчитывается в Донецкой и Днепропетровской областях — 4 202 802 и 3 233 006 человек соответственно. Третью позицию занимает Киев, который немного не дотянул до 3 млн (здесь количество населения — 2 933 537 человек). Без учета столицы, в самой области зарегистрировано 1 753 066 человек.
Более 2 млн населения насчитывается в Харьковской, Львовской, Одесской и Луганской областях.
Наименьшее количество населения в Черновицкой и Кировоградской областях — чуть более 900 тыс.
По информации Госстата, предоставленные цифры не учитывают территории Крыма и Севастополя, однако включают оценочное количество жителей неподконтрольных районов на Донбассе.
В ведомстве добавили, что расчеты (оценки) численности населения осуществлены на основе имеющихся административных данных о государственной регистрации рождения и смерти и изменения регистрации места жительства. Они могут быть уточнены.
Заставка двадцатилетней давности. Телепередача на одном из украинских телеканалов.
Метки: Демография, статистика, Украина, Численность населения
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