09.02.2018, Москва, Елена Острякова

4 676 просмотров

Олимпиада расколола российское общество

Отношение к зимней Олимпиаде в Южной Корее раскололо российское общество. Об этом сегодня в Госдуме заявил глава парламентского комитета по спорту Михаил Дегтярев.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

«То, что атаки на наш спорт связаны с нашим внутриполитическим календарем, у нас не вызывает сомнений. Расколота каждая российская семья, каждый подъезд, каждый дом. Кто-то будет болеть за наших олимпийцев, кто-то не хочет болеть. Добились того, чего хотели заокеанские дирижеры — раскололи общество», — сказал Дегтярев.

Сам он полагает, что спортсмены не виноваты, и болеть за них надо.

«Все знают, откуда они и по какой методике тренировались. На трибунах поднимают российские флаги граждане и депутаты Южной Кореи. Это говорит о том, что поддержка у них большая», — сказал Дегтярев.

Государственная Дума приняла Заявление против действий Международного олимпийского комитета (МОК) и Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении российских спортсменов, отметив недопустимость политического вмешательства в спортивную сферу.