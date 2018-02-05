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Саакашвили проиграл апелляцию на отказ предоставить ему статус беженца
Киевский апелляционный административный суд 5 февраля апелляцию на решение суда первой инстанции, который признал законным отказ Государственной миграционной службы предоставить Михаилу Саакашвили статус беженца или лица, нуждающегося в дополнительной защите (политубежище), передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Об этом объявила коллегия судей во главе с Андреем Коротких.
«Суд постановил апелляционные жалобы оставить без удовлетворения», — сказал он.
Коротких заявил, что апелляция защиты экс-президента Грузии и Миграционной службы отклонены, и решение Окружного админсуда Киева от 3 января оставлено без изменений.
Этим решением суд признал законным отказ Миграционной службы предоставить политубежище Саакашвили.
Решение вступило в силу по итогу апелляционного рассмотрения.
Метки: апелляция, Саакашвили, статус беженца
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