05.02.2018, Киев, Семен Дорошенко
  617 просмотров
Киев, Общество, Политика, Украина

Саакашвили проиграл апелляцию на отказ предоставить ему статус беженца


Киевский апелляционный административный суд 5 февраля апелляцию на решение суда первой инстанции, который признал законным отказ Государственной миграционной службы предоставить Михаилу Саакашвили статус беженца или лица, нуждающегося в дополнительной защите (политубежище), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook,  Одноклассниках или Вконтакте

Об этом объявила коллегия судей во главе с Андреем Коротких.
«Суд постановил апелляционные жалобы оставить без удовлетворения», — сказал он.

Коротких заявил, что апелляция защиты экс-президента Грузии и Миграционной службы отклонены, и решение Окружного админсуда Киева от 3 января оставлено без изменений.

Этим решением суд признал законным отказ Миграционной службы предоставить политубежище Саакашвили.

Решение вступило в силу по итогу апелляционного рассмотрения.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Февраль 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть