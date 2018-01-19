 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
19.01.2018
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Общество, Политика, Скандал, Украина

Сенсация от Гордона: Украинцы заплачут, когда узнают, кто на самом деле стоял за Майданом


Сегодня в процессе по делу «о госизмене Януковича» раскрываются только фрагменты того, что на самом деле произошло четыре года назад.

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Об этом в эфире телеканала 112, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил киевский журналист и бывший пропагандист Майдана Дмитрий Гордон, сказавший, что внимательно наблюдает за процессом по делу Януковича.

«Несмотря на то, что власть не хочет, чтобы стали известны подробности возникновения Майдана, расстрела на Майдане, отжатия Крыма, взятия части Донбасса и так далее, шило в мешке утаить невозможно. Приходят на суд люди, от охранников Януковича до бывших серьезных чиновников, и вдруг начинают рассказывать какие-то вещи, из которых сплетается единое панно. Панно позора, из которого выходит, что все не так было, как нам казалось и кажется еще сейчас», — сказал журналист.

По его словам, каждый из этих людей знает что-то свое, но никто не знает общей картины.

«А общая картина, она ужасна. Когда украинцы узнают, кто нами руководил и руководит, каково количество российской агентуры в руководстве Украины, как проходили все процессы, кто организовывал Майдан, кто стоял за Майданом, кто расстреливал «небесную сотню» и так далее, люди будут плакать», — утверждает Гордон.

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