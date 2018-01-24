24.01.2018, Донецк, Владимир Гладков

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Украина пошла на дерзкую провокацию накануне встречи Волкера-Суркова

ВСУ открыли миномётный огонь по территории ДНР, в результате чего получили ранения двое защитников Республики, а также обесточен населённый пункт.

Об этом сообщили в командовании ВС ДНР.

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«Сегодня в 17.30 наши позиции в районе населённого пункта Ленинское на Мариупольском направлении подверглись мощному минометному обстрелу со стороны противника. Всего им было выпущено более двадцати 120 мм мин. Противником также активно применялись гранатометы и стрелковое оружие. В результате обстрелов сразу двое наших защитников получили ранения», – говорится в сообщении.

Также, по информации Минобороны, огонь из минометов велся по Саханке, в результате чего нарушено электроснабжение населенного пункта. Информация о жертвах и разрушениях уточняется, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«По состоянию на 20.00 зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ, из них пять – на Мариупольском направлении», – уточнили в командовании.

Войска ДНР находятся в готовности к немедленному реагированию на возможное продолжение провокаций противника, в том числе с применением ВСУ тяжелого вооружения и техники.

«Эти нарушения – наглядная демонстрация реальности планов обострения обстановки, целенаправленно осуществляемых Киевом, после принятия Верховной Радой так называемого закона «о реинтеграции Донбасса», – заявили в командовании ВС ДНР.