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Украина пошла на дерзкую провокацию накануне встречи Волкера-Суркова
ВСУ открыли миномётный огонь по территории ДНР, в результате чего получили ранения двое защитников Республики, а также обесточен населённый пункт.
Об этом сообщили в командовании ВС ДНР.
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«Сегодня в 17.30 наши позиции в районе населённого пункта Ленинское на Мариупольском направлении подверглись мощному минометному обстрелу со стороны противника. Всего им было выпущено более двадцати 120 мм мин. Противником также активно применялись гранатометы и стрелковое оружие. В результате обстрелов сразу двое наших защитников получили ранения», – говорится в сообщении.
Также, по информации Минобороны, огонь из минометов велся по Саханке, в результате чего нарушено электроснабжение населенного пункта. Информация о жертвах и разрушениях уточняется, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«По состоянию на 20.00 зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ, из них пять – на Мариупольском направлении», – уточнили в командовании.
Войска ДНР находятся в готовности к немедленному реагированию на возможное продолжение провокаций противника, в том числе с применением ВСУ тяжелого вооружения и техники.
«Эти нарушения – наглядная демонстрация реальности планов обострения обстановки, целенаправленно осуществляемых Киевом, после принятия Верховной Радой так называемого закона «о реинтеграции Донбасса», – заявили в командовании ВС ДНР.
Метки: Война на Донбассе, ДНР
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