 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
11.01.2018, Горловка, Владимир Гладков
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Вооруженные силы, Донбасс, Украина

В Горловке рассказали о последствиях обстрела ВСУ


В ночь на 11 января украинские подразделения открыли артиллерийский огонь по жилым районам Горловки и инфраструктуре города.

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Об этом журналистам Министерства информации ДНР сообщила глава администрации Никитинского района Горловки Ирина Джеломанова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Неспокойная ночь была у нас в посёлках Гольма и Доломитный. Только по Гольме мы сутра насчитали порядка 19-ти воронок, большая часть – это жилой сектор. Три неразорвавшихся снаряда непосредственно возле жилых строений. В 00:00 часов были обесточены 13 теплоподстанций. На сегодняшний момент 11 из них уже подключены, две находятся в зоне активных боевых действий, поэтому возможности выехать туда нет», – заявила Джеломанова.

Отметим, что спасатели МЧС и тепловики оперативно среагировали на ситуацию и подключили котельные к генераторам.

«Иван Сергеевич (Приходько, и.о. главы горловской администрации – авт.) непосредственно выезжал на место проконтролировать этот процесс. Энергетики с рассветом приступили к восстановлению, и уже где-то к 11-12 часам котельные перешли в нормальный режим работы», – отметила глава района.

По её словам, в Доломитном обстановка продолжает оставаться крайне напряжённой:

«По Доломитному ситуация более тяжёлая: там и сейчас продолжаются боевые действия, обстрелы. Было прямое попадание в жилой дом, семья из двух человек осталась без жилья», – сообщила Джеломанова.

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