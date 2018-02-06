06.02.2018, Киев, Ольга Козаченко
  4 065 просмотров
Вооруженные силы, Донбасс, Миссия ОБСЕ, Скандал

ВСУ открыли огонь по ОБСЕ


Беспилотный летательный аппарат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе был обстрелян из места хранения тяжелого вооружения ВСУ.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте

Об этом сообщается в ежедневном отчете миссии за 5 февраля.

«3 февраля, когда мини-беспилотник совершал полет над местом хранения тяжелого оружия Вооруженных сил Украины в Донецкой области, СММ в 300–500 м к северо-востоку от своего местоположения услышала шесть выстрелов из стрелкового оружия, которые, согласно оценке, исходили с места хранения оружия. СММ пришла к выводу, что огонь был направлен на беспилотник», — говорится в сообщении.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Февраль 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть