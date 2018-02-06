06.02.2018, Киев, Ольга Козаченко

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ВСУ открыли огонь по ОБСЕ

Беспилотный летательный аппарат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе был обстрелян из места хранения тяжелого вооружения ВСУ.

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Об этом сообщается в ежедневном отчете миссии за 5 февраля.

«3 февраля, когда мини-беспилотник совершал полет над местом хранения тяжелого оружия Вооруженных сил Украины в Донецкой области, СММ в 300–500 м к северо-востоку от своего местоположения услышала шесть выстрелов из стрелкового оружия, которые, согласно оценке, исходили с места хранения оружия. СММ пришла к выводу, что огонь был направлен на беспилотник», — говорится в сообщении.