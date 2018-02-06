06.02.2018, Киев, Ольга Козаченко
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ВСУ открыли огонь по ОБСЕ
Беспилотный летательный аппарат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе был обстрелян из места хранения тяжелого вооружения ВСУ.
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Об этом сообщается в ежедневном отчете миссии за 5 февраля.
«3 февраля, когда мини-беспилотник совершал полет над местом хранения тяжелого оружия Вооруженных сил Украины в Донецкой области, СММ в 300–500 м к северо-востоку от своего местоположения услышала шесть выстрелов из стрелкового оружия, которые, согласно оценке, исходили с места хранения оружия. СММ пришла к выводу, что огонь был направлен на беспилотник», — говорится в сообщении.
Метки: ВСУ, конфликт в Донбассе, ОБСЕ
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22:31 5 февраляУкраина готовится утвердить антироссийскую доктрину нацбезопасности
21:57 5 февраляМолдова существует только благодаря Приднестровью
20:20 5 февраляНа Украине пополнили «черные списки» россиян
19:52 5 февраляРоссийский эксперт рассказал, какой будет война с Украиной
19:12 5 февраляБелорусская парламентская партия высказалась за признание Крыма российским
16:28 5 февраляУ Лаврова назвали условия, при которых российские офицеры вернутся в СЦКК на Донбассе
16:14 5 февраляУкраинцы научились добывать энергию с помощью жовто-блакытных бочек
16:02 5 февраляДешевый украинский солдат будет убивать россиян в горячих точках мира
16:00 5 февраляПокинувший Россию актер Горбунов упрашивает порекламировать «сигареты и бухло»
14:41 5 февраляРаботники мариупольского «Азовмаша» бежали в РФ целыми цехами от боевиков в балаклавах
13:47 5 февраляВ украинском эфире призвали равняться на боевиков Аль-Каиды
13:18 5 февраляАнтироссийские санкции неожиданно ударили по Украине больней, чем по РФ
12:46 5 февраляУдалось предотвратить очередную драку в российском эфире
12:33 5 февраляСтроительство Крымского моста близится к завершению
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12:19 31 январяФутболист Михайличенко назвал «зомбированными» своих родственников в России
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