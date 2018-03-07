07.03.2018, Донецк, Анастасия Самойлова

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Захарченко: без смены власти в Киеве никакое перемирие с Украиной невозможно

Окончательное перемирие и прекращение военных действий в Донбассе возможно лишь при условии смены власти в Украине.

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Такое мнение сегодня выразил глава ДНР Александр Захарченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Для того, чтобы начать новое перемирие, надо официально объявить, что закончилось старое. А у нас ещё никто ни разу не объявил, что закончилось старое. Если я не ошибаюсь, у нас уже этих перемирий было штук 15, и все они до сих пор продолжаются. И «Школьное», и «Хлебное», и «Новогоднее», и на Рождество Христово были какие-то перемирия. Отношение моё к этому…Цирком это назвать, наверное, сложно, потому как те, кто объявляют перемирие, серьёзные люди, но почему-то забывают, что надо старое прекратить. Единственная возможность прекратить эту войну и наладить нормальную мирную жизнь – это добиться всех границ Донецкой Народной Республики в виде границ Донецкой области, а главное – смена власти, которая находится в Киеве. Без смены власти в Киеве никакое перемирие невозможно», — заявил глава ДНР.