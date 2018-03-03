03.03.2018, Мариуполь, Николай Кузнецов

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Жителей украинской части Донбасса призвали экономить газ

Жителей подконтрольной Украине части Донбасса призвали экономить газ.

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Об этом на своей странице в социальной сети «Facebook» заявил глава военно-гражданской администрации Донецкой области Павел Жебривский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Кремль в очередной раз провоцирует Украину и бросает вызов цивилизованному миру, отказываясь выполнять решение Стокгольмского арбитражного суда. Несмотря на чёткое решение арбитража, который отклонил требования Газпрома и обязал его выплатить компенсацию за недопоставленные объемы газа, «Газпром» снизил давление в газопроводах на 20 процентов, чтобы дискредитировать Украину.

Нам, украинцам, не в первый раз вместе отражать российское наступление. Чтобы разрушить планы Кремля, на этот раз достаточно лишь на несколько дней уменьшить в домах температуру на один градус.

Я как глава Донецкой облгосадминистрации обращаюсь к руководителям общин, предприятий, учреждений и к каждому жителю Донбасса: не тратьте газ понапрасну, по возможности – прикрутите отопление на один градус. Соответствующие распоряжения я отправил и посёлкам Донбасса.

Мы неоднократно доказывали, что сплотившись, нам по силам разрушить планы Кремля и остановить агрессора!»,− заявил Павел Жебривский.

Напомним, в «Нафтогазе» заявили, что до 8 марта сумеют стабилизировать украинскую энергосистему и необходимость в экономии отпадет.