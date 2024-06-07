Киевляне сидят без света уже по 20 часов в сутки

Вадим Москаленко.  
07.06.2024 17:01
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Киев, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Энергетика


Украинское руководство не способно справиться с дефицитом электроэнергии, и распределить её справедливо, поэтому жители более энергозатратного Киева вынуждены сутками сидеть без света.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинское руководство не способно справиться с дефицитом электроэнергии, и распределить её справедливо, поэтому жители...

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«Распределение происходит относительно наличной генерации, но не учитывает, сколько реальной инфраструктуры в том или другом регионе. Но действительно, в Киеве намного больше инфраструктуры относительно общего потребления. Критической инфраструктуры, которая должна быть обязательно запитана», – призывал он.

«И именно поэтому киевляне страдают чуть не вдвое сильнее, чем любой другой регион. В Киеве реально есть случаи гарантированной поставки электроэнергии 4 часа в сутки. Люди 20 часов без света, такого нет нигде в стране. В большинстве регионов ограничения по 5-6 часов», – жаловался Харченко.

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