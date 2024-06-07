«Нам ничего не нужно выдумывать – история и сила России в местах боевой славы» – Пушилин

В ДНР уже говорят о развитии туристической составляющей, важной частью чего будет являться работа в направлении военно-исторического наследия, восстановления мест боевой славы.

Об этом на площадке совместной мультимедийной студии Российского военно-исторического общества ПМЭФ-2024 заявил глава республики Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сила России, наша сила – заключается в том, что ничего не надо выдумывать. Нужно просто смотреть вокруг и подчёркивать какие-то определённые моменты, чем сейчас как раз и занимается Российское военно-историческое общество, и у нас открылись новые возможности. Знали ли мы о шурфе шахты 4/4-бис – конечно, знали. Но был ли у нас ресурс и возможность, как сейчас с учётом пристального внимания, поддержки со стороны президента, как и от РВИО?.. Не было. Было ли у нас желание восстановить Саур-могилу? Это было одним из самых трепетных желаний жителей Донбасса… Конечно, для нас это место силы. И теперь у нас, у Донбасса, у России – вот такое место силы в абсолютно приглядном виде. Это позволяет проводить научно-просветительскую работу с историческим контекстом для молодого поколения, не просто показывая развалины и рассказывая образно на пальцах, а уже совершенно по-другому», – сказал Пушилин.

«Что касается того, где и что ещё нужно подсветить, нужно просто посмотреть по сторонам. Нам есть, что ещё в нужном контексте показать – всё, что связано с Великой Отечественной войной, но нам очень много есть что показать и по современной войне. И мы говорим сейчас уже на других площадках о том, что будем развивать туристическую составляющую. Будем, конечно. Но одним из важных направлений развития туризма будут как раз места боевой славы», – добавил глава республики.