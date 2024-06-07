Мемориал у шурфа шахты № 4/4-бис в Донецке – не столь известное место казни мирных жителей во время гитлеровской оккупации, как Бабий Яр, поскольку советская власть старалась меньше акцентировать внимание на зверствах, совершённых бандеровцами, и плоды этой политики мы пожинаем сейчас.

Об этом на площадке ПМЭФ-2024 говорили глава ДНР Денис Пушилин и зампред Российского военно-исторического общества, замначальника Управления Президента РФ по общественным проектам Николай Овсиенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На сегодняшний день самое душераздирающее место – это шурф шахты 4/4-бис. У фашистов это была принятая практика – они сбрасывали людей в шурфы шахт, и здесь на 300-метровой глубине покоится более 75 тысяч. Цифра ужасающая, ели подумать. О трагедии Бабьего Яра знает весь мир, там официальные цифры – 33700 человек погибло, но здесь от 75 до 100 тысяч. Мне кажется, это самое массовое место захоронения. Мирных жителей, жертв геноцида на территории всего Советского Союза», – сказал Овсиенко.

В свою очередь, Пушилин отметил, что именно благодаря РВИО, всё больше людей узнают о данном мемориале и той трагедии, ведь не каждый даже житель Донецка знал об этом, несмотря на то, что объект расположен практически в центре города.

«Советская власть после Великой Отечественной войны стеснялась – давайте не будем слишком много уделять этому внимания, потому что начинаешь докапываться, а там эти зверства совершали не только фашисты, не только немцы, но как раз и бандеровцы и их приспешники. Мы же видели, во что это вылилось, это было ошибкой, но тогда это смотрелось как давайте чуть-чуть занижать эту историю, не раскрывать всех деталей. Это не только происходило в республике Украина, но и в Белоруссии, и сейчас, с учётом того, что точно нечего стесняться, раскрываются новые подробности про те зверства, которые совершали те, кто во многом были даже более серьёзными в плане нарушения здравого смысла и морали, нежели немцы, вот эти зверствующие приспешники Бандеры, Шухевича и прочей нечисти. Теперь об этом можем говорить», – рассказал Пушилин.