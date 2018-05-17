17.05.2018, Киев, Семен Дорошенко

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6 июля в Италии начнется суд над украинским боевиком по обвинению в убийстве журналиста

Украинский боевик Виталий Маркив предстанет перед судом Италии 6 июля этого года, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на адвоката украинского боевика Раффаэлле Делла Валле.

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Таким стал итог сегодняшнего предварительного заседания суда в Павии, прокуратура которого завершила расследование дела Маркива по подозрению в убийстве итальянского фоторепортера Андреа Роккелли четыре года назад на Донбассе.

Процесс будет проходить в суде города Ассизи.

По сообщению местной прессы, потерпевшей стороной на процессе выступит семья погибшего журналиста и Национальная федерация итальянской прессы (FNSI). 17 мая на заседании присутствовал мэр Павии Массимо Депаоли, чтобы засвидетельствовать близость местной власти к семье фотографа. Боевик Национальной гвардии Украины Виталий Маркив, который почти год находится под стражей в тюрьме Милана, решил не появляться на сегодняшнее заседание.

В ноябре 2017 года суд отказался изменить Маркиву меру пресечения и отпустить его под домашний арест из-за опасности побега из страны. 29-летнего боевика Виталия Маркива с двойным гражданством Украины и Италии арестовали 30 июня прошлого года в Болонье по подозрению в умышленном убийстве итальянского фотографа на Донбассе 24 мая 2014 года.

Итальянская прокуратура до сих пор отказывалась от сотрудничества с украинской стороной, в частности по созданию совместной следственной группы и выезда на место происшествия в Славянск Донецкой области.

Генпрокуратура Украины и Министерство внутренних дел отрицают причастность украинского боевика к убийству итальянского фотографа.