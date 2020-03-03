9 мая Зеленского ждёт неприятный сюрприз

03.03.2020, Донецк, Михаил Рябов

Публичный отказ от празднования 75-летия Победы, озвученный накануне главой МИД Украины Вадимом Пристайко, вызвал резко негативную реакцию у большинства избирателей Владимира Зеленского – в этом новый президент, решивший заигрывать перед нацистами, сможет убедиться 9 мая, когда памятную дату будет массово отмечать население, игнорируя запреты властей.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил руководитель Центрального исполкома общественного движения «Донецкая республика» Алексей Муратов.

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«Большинство украинцев, многие из которых как раз и составили электоральную базу нового президента и его «слуг», искренне чтит подвиг своих дедов и прадедов. Семейные традиции, уважение к предкам и историческая память находятся куда глубже внутри, чем националистическая идеология, толерантность к убийцам и предателям, которые долгое время пытается навязать праворадикальное меньшинство при содействии власти.

При этом Пристайко лукавит, что такой же позиции относительно праздника придерживается весь европейский континент. Исходя из логики главы внешнеполитического ведомства Украины, например, Франция вряд ли может считаться носителем европейских ценностей, поскольку ее президент выразил готовность приехать в Москву для участия в праздничных мероприятиях, посвященных 75-летию Победы.

Показательным также является ежегодное голосование по резолюции о борьбе с героизацией нацизма, против которой традиционно голосуют только Украина и США. Другими словами, Киев скорее в числе маргиналов, идущих вразрез с общемировым признанием и пониманием уроков Второй мировой войны.

Попытки переписать историю, героизировать коллаборантов, служивших фашистам, и очернить освободителей являются реализацией целенаправленной политики западных кураторов по превращению населения Украины в послушных рабов, которые сами отдадут все, что потребуется, в том числе свои жизни, в угоду корыстным интересам кукловодов.

Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего. К предателям учат относиться толерантно только для того, чтобы потом их самих сделать предателями.

Именно такими предателями собственного народа и стали постмайданные власти.

К счастью, обычные люди, несмотря ни на что, все равно отпразднуют День Победы, будут чтить память истинных героев и, возможно, еще раз задумаются о том, как далек Зеленский и его «слуги» от народа и чьи интересы они на самом деле реализуют», – сказал Муратов.