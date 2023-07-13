Абсурд: Бойцов, захвативших трофейную ракету Storm Shadow, хотят наказать

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Экс-депутат парламента Новороссии Олег Царев со ссылкой на данные товарищей с фронта сообщил об абсурдной ситуации: бойцам, недавно захватившим трофейную британскую ракету Storm Shadow и передавшим её российским ученым для исследования, угрожает наказание.

«Помните, недавно писали, что нашим военным (добровольцам из Барс-11 и Царских волков), удалось вытащить с поля боя практически целую ракету Storm Shadow. Сбитая нашими ракета упала в поле в «серой зоне», ее вытаскивали под плотным артиллерийским огнем ВСУ — ребята рисковали жизнями, чтобы передать трофей нашим специалистам. Понимают, что расшифровка алгоритмов управления поможет ПВО и может пригодиться для наших разработок. Ракету передали, но история не закончилась. В армию, ту самую 58, обезглавленную, потому что командующего Попова сняли с должности, прилетела телеграмма за подписью очень большого начальника с требованием «провести служебную проверку и наказать виновных». За что виновных, спросите вы? Вероятно, за самостоятельно принятое решение о передаче ракеты специалистам оборонно-промышленного компромисса.

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Не знаю, что хотели с ней делать, может в Парке Патриот поставить или у посольства, но в армию направлена комиссия — установить факты и найти того, кто понесет наказание. Хотя по логике, бойцы, сумевшие добыть и передать оборонщикам ценный трофей, должны быть не наказаны, а награждены. Жаль, но не думаю, что после снятия командарма хоть кто-то решится поднять вопрос странности такой проверки. А ведь это происходит в армии, которая сдерживает натиск врага на запорожском фронте. Понятно, что армия — это про порядок. Но нельзя превращать армию воюющей страны в сцену для самодуров», – пишет Царев в своем блоге.

Эти же данные подтверждает и телеграм-канал военнослужащих 105-го стрелкового полка НМ ДНР.

«Бойцы добровольческого батальона «Царские волки», рискуя жизнью, забрали ракету с поля боя, и по согласованию с военными технарями быстро передали ракету на изучение. Вся страна об этом говорила и ждет результатов обратного инжиниринга по этой ракете. Вся, да не вся… Ракету хотели выставить в качестве трофея в парке «Патриот», а не вот это ваше: «давайте изучим и сделаем лучше», – утверждается в публикации канала.

Ситуацией возмущена Анна Прокофьева, военный корреспондент Первого канала:

«Душа болит за пацанов… как же обидно! Слов нет! Я в тот день была рядом, можно сказать, с момента обнаружения той самой аккуратно приземленной нашим ПВО Сторм Шедоу. При мне ребята из БАРС-11 ее привезли, вместе с ними бегала вокруг добытого с риском для жизни трофея! Знаю, сколько было вокруг нее шумихи, сколько звонков и предложений, но парни приняли единственное правильное решение – передать ракету на изучение нашим специалистам. И что теперь? Проверка! Наказать «виновных» вместо награды?! Серьезно??? Сколько можно собственноручно себя дискредитировать?» – изумляется Прокофьева.

Обозреватель Юрий Подоляка обращает внимание, что инцидент с ракетой также может быть связан с отстранением командующего запорожским направлением генерала Попова.

«И что меня еще больше напрягает во всей этой ситуации, так это то, что к командованию на Херсонском направлении, которое, напомню, провалило операцию по занятию Антоновского острова (которую при правильной организации атаки просто невозможно было провалить, но оно умудрилось это сделать и войска понесли при этом большие потери) у командования Генштаба претензий нет. Хотя да, командующий на Херсонском направлении не напрягает начальство “тревожными” отчетами о проблемах в войсках, говорит всегда, что у него на участке все хорошо, и что … даже о. Антоновский под его полным контролем (!!!). То есть, по сути, обманул свое начальство и … политическое руководство страны. Так вот к этому «командиру» у руководства Генштаба претензий очевидно (по отсутствию «оргвыводов») нет. А к командарму 58А, который во многом благодаря своим инициативам выиграл (может так статься) главную битву войны, вывез особо ценный трофей именно туда, куда должен был вывезти, у них претензии есть. Причем, такие, которые требуют обязательного снятия его с должности. Видите ли, он командование своими «тревожными докладами» расстраивает», – пишет Подоляка.