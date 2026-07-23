Страны Евросоюза используют купленные в России энергоресурсы для создания оружия, которое потом передаётся Украине, и запускается по российскому тылу.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил помогающий бойцам СВО волонтёр Алексей Живов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Меня беспокоит вопрос – по какой причине мы до сих пор продаем газ Европе? Потому что этот газ, получается, попадает в систему французской энергетики, там перерабатывается в металл, вольфрам, высокие технологии, из них собираются ракеты, эти ракеты приезжают на Украину и запускаются по территории России!

Я, честно говоря, не совсем понимаю, уместно ли нам до сих пор осуществлять торговые отношения со странами Евросоюза, потому что как будто бы они против нас?

То есть, мы опять идем в фарватере принимающихся против нас решений. Мы не вводим какие-то санкции, не ограничиваем хоть какие-то элементы торговли.

А мне вот интересно, а легированную сталь мы до сих пор тоже продаем в Евросоюз, если они нам разрешают? А в вольфрам мы по-прежнему продаем в США и Евросоюз? И другие редкоземельные металлы», – сказал Живов.