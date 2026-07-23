Абсурд: «Мы продаём в ЕС газ, на котором они делают оружие для Украины!»
Страны Евросоюза используют купленные в России энергоресурсы для создания оружия, которое потом передаётся Украине, и запускается по российскому тылу.
Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил помогающий бойцам СВО волонтёр Алексей Живов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Меня беспокоит вопрос – по какой причине мы до сих пор продаем газ Европе? Потому что этот газ, получается, попадает в систему французской энергетики, там перерабатывается в металл, вольфрам, высокие технологии, из них собираются ракеты, эти ракеты приезжают на Украину и запускаются по территории России!
Я, честно говоря, не совсем понимаю, уместно ли нам до сих пор осуществлять торговые отношения со странами Евросоюза, потому что как будто бы они против нас?
То есть, мы опять идем в фарватере принимающихся против нас решений. Мы не вводим какие-то санкции, не ограничиваем хоть какие-то элементы торговли.
А мне вот интересно, а легированную сталь мы до сих пор тоже продаем в Евросоюз, если они нам разрешают? А в вольфрам мы по-прежнему продаем в США и Евросоюз? И другие редкоземельные металлы», – сказал Живов.
«Как мы можем торговать с теми, кто из этих продуктов делает оружие и пускает его против нас? Получается, они против нас вводят санкции, но, пока не ввели, мы еще поторгуем чутка.
Может, мы тоже какие-то санкции введем, в том числе по газу? Может быть, если мы перестанем торговать, позиция в Европе начнет меняться, в сторону России? Когда мы перестанем быть для них, как такая бесконечная бывшая, которой можно позвонить, и она всегда приедет в любое время дня и ночи.
У нас склады по всей европейской части сейчас полыхают. Ведь эти склады полыхают, потому что электронику во Франции и в Германии делают для беспилотников украинских!» – изумляется абсурду выступающий.
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