Новый министр обороны Британии со старта объявил о работе над «первыми в мире» ВВС 6-го поколения

Максим Столяров.  
22.07.2026 20:59
  (Мск) , Москва
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Tехнологии, Великобритания, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Пропаганда, Россия


Британия запускает строительство «Storm Fighter» – первого в Европе беспилотного истребителя, который дополнит самолёты «Eurofighter Typhoon».

Об этом на брифинге заявил новый министр обороны Великобритании Уэс Стритинг, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Британия запускает строительство «Storm Fighter» – первого в Европе беспилотного истребителя, который дополнит самолёты...

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«Тайфун» остаётся незаменимым инструментом обеспечения нашей национальной безопасности. Благодаря инвестициям в размере более миллиарда фунтов стерлингов в модернизацию флота, он останется таковым и в 2040-х годах.

Но времена, когда простые платформы могли сами за себя постоять в небе, давно прошли. Процесс трансформации уже идёт полным ходом. На прошлой неделе мы объявили о нашей новой совместной программе боевой авиации «Storm Fighter».

С их появлением и интеграцией с платформами с экипажем, такими как Тайфун, мы превратим Королевские ВВС Европы в первые военно-воздушные силы шестого поколения!

Эти беспилотные истребители станут нашими глазами и ушами, будут нести ракеты и сбивать противника с толку. Они могут летать по пять штук за раз и на 500 миль опережать пилотов Тайфуна, управляющих ими», – нахваливал Стритинг.

«Но что особенно важно, их цена – это пятая часть стоимости этого самолёта. И сегодня я могу объявить, что наша цель — получить демонстрационный самолёт, в следующем году он поднимется в воздух, а к концу десятилетия «Storm Fighter» будет готов к эксплуатации», – объявил британский министр.

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