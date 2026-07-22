Блаженны сбежавшие: в начале августа на Украине всем аннулируют «бронь»
Чтобы покрыть дефицит пушечного мяса на фронте, с 8 августа работникам украинских предприятий аннулируют «бронь» от армии.
Об этом в беседе с журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявил покинувший Украину киевский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«С 8 августа «Дия» приостанавливает выдачу брони. То есть, как это делается? Ты бизнес открываешь. Это все достаточно быстро делается, там, за день, за полдня, за сутки. Тебе приходит там твой номер, открытое предприятие, ты сразу в этой «Дии» подгружаешь электронным образом сотрудников, если они есть, и бронируешь этих сотрудников через «Дию».
Так вот, с 8 числа всех примерно на месяц тормознут, никаких новых броней не будет, и продления броней тоже, потому что всех начнут проверять: а что это у вас там за фирмы такие?
Это свидетельство того, что не хватает людей. А если людей не хватает, то всех подряд хватают: и старого, и молодого, и всех на свете», – сказал Шелест.
Бондаренко подчеркнул, что такая мера окончательно добьёт украинский бизнес.
«Поэтому я говорю – от этого бизнес точно не выиграет. От этого наша экономика точно не станет более крепкой.
Когда начнут ходить по нашим фирмам и спрашивать: а почему у тебя забронировано 10 человек, тебе что, 6 не хватит? Давай четверых на фронт, давай сокращай.
И так сделано все для того, чтобы уменьшить количество забронированных людей. Как в таких условиях жить?», – возмутился политолог.
«У меня несколько знакомых бизнесменов, которые просто в таких условиях продали бизнес, вышли в кэш, заплатили за выезд из Украины и выехали, и открыли сейчас бизнес в Европе. И говорят, что им так проще.
И это в будущем судьба украинского бизнеса на самом деле», – подытожил он.
English version :: Читать на английском Блаженны сбежавшие: в начале августа на Украине всем аннулируют «бронь»