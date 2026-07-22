«Это удар по людям и экономике»: в Армении ужесточается прозападная колониальная диктатура

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Как мы и предполагали, вслед за атакой на партию «Процветающая Армения» произошёл сразу же и арест её лидера – известного предпринимателя и политика Гагика Царукяна.

Но Пашинян на этом не остановился и теперь угрожает фермерам, которые пострадали из-за закрытия российского рынка.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Внутриполитическая ситуация внутри Армении продолжает накаляться, что связано как с репрессиями в отношении лидеров и активистов оппозиции, так и с недовольством производителей сельхозпродукции и цветов. Плюс начинают протестовать и рабочие закрытых предприятий, принадлежавших ранее Гагику Царукяну.

Так, на данях на митинг вышли рабочие завода «Мульти Стоун», которые заявили, что вскоре придут со своими семьями, так как им нечем платить за коммунальные услуги и кормить детей. Правда, власти так и не объяснили коллективу причину того, что были опечатаны цеха и склады с не отгруженной продукцией. Поэтому следует вскоре ожидать новой волны протестов, так как речь идёт уже о десятках закрытых предприятий.

Бьёт в набат и сам Царукян, который в своём обращении из СИЗО отмечает, что закрытие заводов вообще никак не связано с открытым против него уголовным делом и является лишь средством давления. При этом, по его словам, наносится удар по реальному сектору экономики:

«Работающие предприятия, создающие материальные ценности, остановлены. Это удар не только по людям, которые честным трудом зарабатывают на жизнь, но и по целым секторам экономики страны».

Фактически сейчас Царукян повторяет пройденный путь другого предпринимателя Карапетяна, что говорит о целенаправленном ударе по бизнесу, работающему с Россией.

Всё это вкупе с арестами активистов других оппозиционных партий подтверждает тезис многих наблюдателей о том, что Никол Пашинян тем самым готовит «обменный фонд» для торговли с Москвой, чтобы на следующих переговорах потребовать уступок взамен на освобождение репрессированных.

Данная ситуация также показывает, что прежняя попытка договориться с российским премьером Мишустиным в Екатеринбурге провалилась – и нет никаких оснований говорить, что такая тактика Еревана принесёт успех.

Предчувствуя, что шантаж Кремля не даст плодов, власти Армении стали теперь в открытую угрожать производителям цветочной проукции. Так, по информации издания «Грапарак», чиновники пообещали главам тепличных хозяйств, что вообще прикроют для них рынок ЕС, если те попытаются озвучить реальные трудности с доставкой и реализацией цветов.

Известный политолог и координатор «Антинацистского фронта Армении» Айк Айвазян считает, что с самого начала в правительстве дезинформировали владельцев теплиц, так как никакой «европейской альтернативы» не существует в природе:

«Обманывать людей долго не получается, и власти решили перейти к угрозам. Но как они собирались закрыть европейский рынок цветов, если такого рынка практически не существует. Армения экспортировала десятки миллионов штук цветов в Россию, а экспорт в Европу насчитывает тысячи. Это несопоставимые цифры».

А тем временем, укрепляя прозападную диктатуру, правительство Армении поспешило ратифицировать рамочное соглашение, подписанное в июне главой МИДа и госсекретарём США о колониальном статусе республики. Теперь документ поступит в Конституционный суд, который его безусловно одобрит, хотя оно означает фактическое отторжение части Сюника и потерю месторождений редкоземельных металлов.

Ведь сейчас американцы получают в рамках транспортного проекта «Маршрута Трампа» эксклюзивные права управления на 99 лет и 74% акций. Первая делегация янки уже, кстати, приехала на рекогносцировку местности, чтобы обозначить своё присутствие и начать уже оборудовать участок. При этом армянской стороне навязали еще и инициативу «Торговля вместо помощи», что будет означать передачу за бесценок ресурсов страны и всей инфраструктуры.

Таким образом, вместе с потерей российских рынков, Армения теряет еще и последние остатки своей независимости, становясь транспортным протекторатом Запада.