Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Прошлым утром в Печерском районе Киева неизвестные побросали возле салона красоты «G.Bar» головы и части туш свиней и облили вход и окна красной жидкостью.

Очевидно, действовали украинские националисты на фоне конфликта с руководством салона, берущего начало с прошедшего в украинской столице «ЛГБТ-марша» [движение признано экстремистским и запрещено в РФ], передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Тогда в сети появилось видео, где девушка топчет флаг ЛГБТ. Как оказалось, это была сотрудница салона. «G.Bar» на своей странице в соцсети открестился от коллеги и заявил о её увольнении:

«ЛГБТ+сообщество для нас абсолютная норма без исключений. Мы абсолютно не разделяем то, что было сказано Юлианной и что было сделано с флагом».

Теперь, видимо, в ответ за подельницу под салон навалили «отрезанные головы и внутренности свиней».

«Наш бренд, команда, большинство из которых женщины, находятся под системным давлениям из-за того, что мы открыто поддерживаем человеческие ценности и право человека на свободную любовь», – пожаловались на странице «G.Bar».

Отметим, есть данные, что в ВСУ воюет около 10 тысяч педерастов.