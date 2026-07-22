В Киеве нацисты забросали содомитов отрубленными свиными головами

Вадим Москаленко.  
22.07.2026 19:58
  (Мск) , Киев
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Беспредел, Дзен, Идиотизм, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Прошлым утром в Печерском районе Киева неизвестные побросали возле салона красоты «G.Bar» головы и части туш свиней и облили вход и окна красной жидкостью.

Очевидно, действовали украинские националисты на фоне конфликта с руководством салона, берущего начало с прошедшего в украинской столице «ЛГБТ-марша» [движение признано экстремистским и запрещено в РФ], передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Прошлым утром в Печерском районе Киева неизвестные побросали возле салона красоты «G.Bar» головы и...

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Тогда в сети появилось видео, где девушка топчет флаг ЛГБТ. Как оказалось, это была сотрудница салона. «G.Bar» на своей странице в соцсети открестился от коллеги и заявил о её увольнении:

«ЛГБТ+сообщество для нас абсолютная норма без исключений. Мы абсолютно не разделяем то, что было сказано Юлианной и что было сделано с флагом».

Теперь, видимо, в ответ за подельницу под салон навалили «отрезанные головы и внутренности свиней».

«Наш бренд, команда, большинство из которых женщины, находятся под системным давлениям из-за того, что мы открыто поддерживаем человеческие ценности и право человека на свободную любовь», – пожаловались на странице «G.Bar».

Отметим, есть данные, что в ВСУ воюет около 10 тысяч педерастов.

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English version :: Читать на английском В Киеве нацисты забросали содомитов отрубленными свиными головами

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